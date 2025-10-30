女性が男性同様に働くことが当たり前になったいまでも、まだまだ女性が少ない鉄鋼業界。そんな鉄鋼業界で働く女性社員は、どのようなきっかけで入社し、どんな思いで働いているのでしょうか。本稿では2回にわたり、日本製鉄で働く女性社員にインタビュー。第1回は、棒線事業部 棒線営業部 線材室 普通線材・銑鉄課の梅里眞麻さんにお話を伺いました。日本製鉄 棒線事業部 棒線営業部 線材室 普通線材・銑鉄課の梅里眞麻さん○■入