「なんであの子ばっかりモテるんだろう？」と感じたこと、ありませんか？実は“追われる女性”は、もともと特別な存在だったわけではありません。そこで今回は、男性が最終的に本命として選ぶ女性の条件を紹介します。感情に振り回されない男性が一番苦手なのは、感情のアップダウンが激しい女性。ちょっとしたことで怒ったり、疑ったりすると、「一緒にいると疲れる」と感じてしまいます。本命に選ばれる女性は、たとえ不安な時で