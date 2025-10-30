年齢を重ねると気になり始める「くびれのなさ」や「上半身のもたつき」。実はその原因のひとつが、背中の大きな筋肉「広背筋（こうはいきん）」のこわばりです。姿勢の崩れや血流の滞りを招き、ウエストまわりが寸胴に見えることも。そこでおすすめなのが、１日３分でできる簡単ストレッチ。背中を伸ばすことで姿勢が整い、自然とお腹まわりが引き締まるうれしい効果が期待できます。広背筋が硬いと“寸胴体型”に見える理由広背筋