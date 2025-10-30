◇ワールドシリーズ第5戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月29日ロサンゼルス）ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦を行い、7回に思わぬ形で追加点を奪われた。1―3の7回、先発・スネルが2死一、三塁のピンチを招いて降板。エンリケスが後を継いだが相手主砲・ゲレロに対し、フルカウントからの6球目が一塁側へと抜け、捕手・スミスが捕球できずにボールはファ