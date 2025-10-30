かまいたちが五反田ロケをしていたところ、プライベート中の人気芸人に遭遇。「うちの事務所ここの14階」「出演料は誰に言えば」と“カツアゲ”されかけた。【映像】人気芸能人のプライベート姿（事務所があるマンションも）10月29日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。行く先々の居酒屋でクイズに答える「第7回居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」が開催された。ゲストはTHE RAMPAGE