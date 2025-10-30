「この人となら…」そう感じる素敵な出会いは、誰もが待ち望むもの。でも、恋に浮かれたままで男性の本質を見過ごしていませんか？そこで今回は、交際前に必ずチェックしたい男性の特徴を紹介します。「自分ファースト」な言動に隠された危険なサイン「なんだか自分の話ばかりする」「デートの予定も、いつも彼の都合優先」。こんなサインを感じているなら要注意かも知れません。自己中心的な性格は、交際が進むにつれてより顕著に