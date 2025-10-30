ソフトバンクが５年ぶりの日本一へ王手をかけた。シリーズ黒星スタートから一転、第２戦以降は３連勝。その立役者は、言うまでもなく山川穂高だ。疑う余地はまったくない。日本シリーズタイ記録となる３試合連続本塁打を放ったソフトバンク・山川穂高photo by Sankei Visual【日本シリーズ３戦連発のタイ記録】本拠地での第２戦では、１対１の初回に右中間フェンス直撃の勝ち越し２点二塁打を放つと、つづく２回には左中間