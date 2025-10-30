【モデルプレス＝2025/10/30】AKB48の小栗有以が29日、テレビ朝日系「かまいガチ」（毎週水曜よる11時15分〜）に出演。プロデューサーの秋元康氏との飲み会を回顧する場面があった。【写真】AKB4823歳センター「絶対美人」実姉との食事ショット◆小栗有以、秋元康氏との飲み会事情明かすMCのかまいたち・山内健司から「秋元先生と行ったことない？」と秋元氏との飲み会事情について聞かれた小栗は「あります。何人か結構人がいる中