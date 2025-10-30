THECOO株式会社は27日（月）、同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、迫田さおりさんの公式ファンコミュニティ『りおの庭』を10月3日（金）にオープンしたことを発表した。 迫田さんは、2006年に東レアローズ（現・東レアローズ滋賀）に入団。2010年に女子日本代表に登録されると数々の世界大会に出場し、2012年ロンドンオリンピックでの銅メダル獲