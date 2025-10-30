恋愛中、「この人、私のこと本気なのかな？」と不安を抱く瞬間は誰にでもあるもの。でも実は、男性の“ある一言”には本気度がはっきり表れるのです。そこで今回は、軽いノリでは絶対に出てこない、本気度MAXの男性が口にする「誠実な一言」を紹介します。「無理しないでね」は、“優しさ以上”の気づかいがある「無理しないでね」「休める時に連絡して」など、あなたの状況を気づかうセリフは、自己中心ではなく“相手を思う余裕