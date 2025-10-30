31日(金)は四国から関東では激しい雨や横殴りの雨になる所があるでしょう。11月1日(土)は東北や北海道では大荒れの天気で、暴風や警報級の大雨となる恐れがあります。交通機関への影響にご注意ください。2日(日)から3日(月・祝)は太平洋側を中心に晴れてお出かけ日和になるでしょう。ただ、晴天は続かず、5日(水)から6日(木)は九州から東北で広く雨が降りそうです。31日(金)は四国から関東で激しい雨や横殴りの雨31日(金)は低気圧