プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが２８日、都内で記者会見し１１・１０新宿ＦＡＣＥで行う主宰大会「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」の主要対戦カードを発表した。セミファイナルのタッグマッチでスターダムに参戦するＳａｒｅｅｅのセコンドを務めるなど共闘するエボリューションのＣｈｉＣｈｉとＴ―ＨＥＲＴＳの叶ミクがスターダムの八神蘭奈、鉄アキラと対戦する。会見に出席した叶は「負けるわけにはい