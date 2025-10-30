タレントの吉木りさが、家族とのユニークな誕生日会を明かした。吉木は２９日までに自身のＳＮＳを更新。「実は娘の１０月がお誕生日」と書き出し、「ブルーイというアニメが大好きなのでブルーイの映画を観（み）に行きブルーイケーキも作ってもらいました」と明かし、夫で俳優の和田正人と２人の子どもたちとバースデーケーキを囲む様子など多数のショットを披露した。続けて、「キッズ用のデジカメをプレゼントしたらＹｏｕ