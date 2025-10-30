李在明（イ・ジェミョン）大統領が29日、韓米首脳会談での公開発言を「トランプ大統領は『初めて』『唯一』などこうした言葉を多く持っている」という称賛で始めた。2カ月前の韓米首脳会談で「大統領がオーバルオフィスを模様替えしていると聞いたが、黄金色に光るのは米国の新たな繁栄を象徴するようだ」という言葉で始めたのと似た「称賛戦略」だ。両首脳は8月25日（現地時間）に米ワシントンで開かれた最初の首脳会談から65日ぶ