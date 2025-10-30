2034年国際サッカー連盟（FIFA）ワールドカップ開催を準備中のサウジアラビアが、世界初となる「空の上のサッカー場」を作るというニュースに世界のサッカーファンが驚いた。英デイリーメールなど海外メディアは29日、交流サイト（SNS）で急速に広がった衝撃的な設計のサッカー場の鳥瞰図を紹介した。世界的建築メディア、コンストラクションウィークはサウジ北西部の砂漠に建設中のネオムシティにある線形都市「ザ・ライン」に建