韓国の地下鉄車内で自分の足の裏の角質を取り除く男の様子が撮影され、物議を醸している。28日、JTBC『事件班長』によると、情報提供者のAさんは、ある男が地下鉄の座席に座って靴下を半分ほど脱ぎ、足の裏の角質を剥がしている場面を目撃したという。Aさんが撮影した映像では、黒いジャケットを着た男が右足を左足の上に乗せ、靴下を半分ほど脱いだ状態で、手で足の裏の角質を剥がしていた。Aさんは「男性が去った後の座席の床を