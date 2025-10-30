ジムのインストラクターやモデルとして活動する、神奈川県在住のエリさん（28）。今年、SNSで「私は日本人の両親のもとに生まれました。でも、顔立ちはどこか日本人離れしていて、子どもの頃はそれがコンプレックスでした」と自身の生い立ちを公表し、大きな反響を呼んだ。【衝撃画像】「私、お母さんの子じゃないんだ」54歳で“超高齢出産”した母親との“貴重なツーショット写真”を見る（写真多数）なぜ日本人の両親から生