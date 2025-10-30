岡山北警察署 岡山県吉備中央町の女性(80)から現金150万円をだまし取ったとして、29日、名古屋市の高校1年の少年（16）が逮捕されました。 岡山県警によりますと、少年は他の人物と共謀して現金をだましとろうと考えました。29日、他の人物が女性の息子になりすまして女性に電話を掛け、「法律事務所に支払う金が必要。友達に金を借りてでも支払いをしないといけない」などとうそを言い、女性を吉備中央町の神社に呼び出し