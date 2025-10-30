有人宇宙船「神舟２１号」の宇宙飛行士を務める（左から）張洪章氏、張陸氏、武飛氏。（酒泉＝新華社配信）【新華社酒泉10月30日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は30日、有人宇宙船「神舟21号」にパイロット（操縦士）の張陸（ちょう・りく）、フライトエンジニアの武飛（ぶ・ひ）、ペイロードスペシャリストの張洪章（ちょう・こうしょう）の3飛行士が搭乗し、張陸氏がコマンダー（船長）を務めると発表した。