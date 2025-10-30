飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は2日目を迎えた。1Rは1枠の荒尾聡（44＝飯塚）が貫禄勝ち。いったんは木村武之に前に出られたが、2周目3角でかわして地元の期待に応えた。だが、表情は全くさえない。「（エンジンは）もうひどいです。スタートはタイミングが全く見えていない。どう走ってもハネますし…」このコースは知り尽くしている。だからこそ、完璧にフィットさせて大一番を迎えていない自分にイラ