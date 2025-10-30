会談前に握手を交わすトランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝30日、韓国・釜山（AP＝共同）【慶州共同】トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が30日、韓国で会談した。貿易摩擦の激化を回避するため、対中追加関税の引き下げや中国のレアアース（希土類）輸出規制を巡り両国が歩み寄れるかどうかが最大の焦点だ。対面での会談は第2次トランプ政権では初めて。会談は釜山の空港で開催し、冒頭で両氏は握手した。ト