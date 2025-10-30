〈「最初は映画化は無理だと思った」壮麗な打ち上げ花火と元自衛官らの銃撃戦が入り乱れる衝撃の1作『火の華』はこうして生まれた【小島央大監督・成宏基エグゼクティブプロデューサーインタビュー前編】〉から続く昨年12月に公開が予定されていた『火の華』は、関係者の傷害事件によって、直前に公開が延期された。出演者兼プロデューサーであるK氏が逮捕・起訴されたことを受けての決定だった。昨今、関係者の不祥事によって