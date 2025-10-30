女優ハン・ジミン（42）を脅迫したとして30代の女性が在宅起訴された。韓国メディアが報じた。ドラマ「イ・サン」などで知られるハン・ジミンに対し、悪質な書き込みを何度も掲載したとされる。韓国メディア朝鮮日報は29日「ソウル中央地検刑事部は20日、30代女性を脅迫と侮辱の疑いで在宅起訴した」と報じた。女性は、昨年9〜10月、自身のSNSに「ハン・ジミンが出演する映画を邪魔する。黙れ」とする投稿19件を掲載したとされてい