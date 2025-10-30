犬がお風呂に入りたくないときにみせる仕草3選 1.呼ばれても無視する お風呂を「怖い」「嫌だ」と思っている犬は、お風呂に入れられそうだと気づくと、飼い主さんに呼ばれても無視をすることがあります。 明らかに飼い主さんの声が聞こえていても、全く聞こえていないように頑なに背を向け続けたり、耳はピクッと動いても顔は飼い主さんを見ないようにしていたりします。 お風呂がとても苦手な犬の場合、おやつやおもちゃで