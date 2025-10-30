小泉セツ（鷹橋忍：ライター）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、主人公・松野トキの最初の夫、寛一郎が演じる松野（旧姓・山根）銀二郎が話題になった。松野トキのモデルである小泉セツにも、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と出会う前に結婚し、別れた夫が存在する。今回は、小泉セツの最初の夫である前田為二をご紹介したい。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]困窮する稲垣家まず、小泉セツが前田為二との結婚に至