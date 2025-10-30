エティハド航空は、アブダビ〜ザンジバル線を2026年6月14日に開設する。月・水・金・日曜の週4往復を、2026年9月6日まで運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間はアブダビ発、ザンジバル発ともに5時間40分。ザンジバル島はインド洋・タンザニアの群島。絶景のビーチやサンゴ礁で知られる。エティハド航空が今年発表した、30番目の就航地となる。■ダイヤEY791アブダビ（09：10）〜ザンジバル（13：50）／月・水・