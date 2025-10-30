年の瀬まであと２か月あまりとなりますが、２０２６年用の年賀はがきの販売が１０月３０日から始まりました。札幌中央郵便局では、２０２６年の干支の馬にちなみ、縁起がよいとされる“左馬”が描かれた年賀はがきなどが販売され、さっそく買い求める人の姿が見られました。 （購入した人）「大切な人に、また仲良くしましょうと書いて送っています」（札幌中央郵便局土屋裕樹課長）「ＳＮＳにはない時間や費用をかけた贈り物