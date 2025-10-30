住宅街にある細長い土地はアパートを建てるには狭すぎますし、駐車場にするにも車の出入りが難しいです。 そんな土地をどう活用すればよいのか、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。使い道が見つからないまま放置していると、固定資産税だけが発生し続け、土地が“負担”になってしまうことも。 この記事では、細長い土地ならではの特徴を踏まえ、低コストで実現できる現実的な活用方法をご紹介します