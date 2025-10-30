銀座コージーコーナーは、2025年11月1日から全国の生ケーキ取扱店で「秋のお芋スイーツフェア」を開催する。ラインアップは「芋ようかんショート」(税込594円)、「スイートポテトケーキ(紅はるか&紅あずま)」(税込518円)、「沖縄県産紅芋のモンブラン」(税込518円)の全3品。※北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。◆芋ようかんショート価格:税込594円販売期間