芸能事務所の「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、多くの男性タレントが所属しています。そこで、All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施。今回は、40、50代のベテランに限定したランキングです。この記事では、「事務所の顔だと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介します。【10位までの全ラン