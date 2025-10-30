女優の吉瀬美智子（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。意外な告白でファンを驚かせている。「昨日は仕事を終えて、銀座で夕食」と豪華な食事のショットを投稿。「最近、お肉が重く感じて食べられなくなってきたポテトフライや揚げ物も苦手に」とつづった。「昔は何を食べても平気だったのに。体重は変わらないのに、体型だけが崩れていく」と自身の変化に動揺しつつ「昨日も衣装が入らなくて焦る今日この頃」と記し