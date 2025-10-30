１０月２９日、北海道内の灯油とガソリンの最新価格が発表されました。道内の灯油の配達価格は、今週月曜日の時点で１リットルあたり１２８円となり、前の週と比べて０.１円安くなりました。石油情報センターによりますと、灯油の配達価格は原油の価格が下落したことにより、わずかながら値下がりしたということです。また、道内のレギュラーガソリンも１リットルあたりの平均小売価格は１７３．５円となり、前の週と