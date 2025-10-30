ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」は10月30日、福袋に関する情報を発表した。2025年に日本での創業55周年を迎えたことから、感謝の気持ちを込めた特別な福袋を用意したという。予約は12月上旬から開始する。今回の福袋は、ミスタードーナツらしさを感じるグッズをはじめ、「おいしい商品」や「楽しい体験」を楽しめる内容とした。2004年に初登場したキャラクター「ポン･デ･ライオン」をデザインしたグッズや、イラストレータ