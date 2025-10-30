運輸安全委員会は30日、昨年11月に北海道森町のJR函館線で走行していた貨物列車が脱線した事故について、発生から1年以内に調査を終えるのが困難として経過報告を公表した。通過した踏切のレールが破断、腐食するなどしていた。近くの2カ所でもレールに同様の損傷がみられ、引き続き脱線の経緯や事実関係の分析を進める。経過報告によると、貨物列車は踏切を時速約75キロで通過した後、非常ブレーキが動作したため停止した。列