ジャマイカ・ブラックリバー＝１０月２９日/Satellite image ©2025 Vantor（ＣＮＮ）ＣＮＮが米衛星画像大手バンターから入手した新たな人工衛星画像には、ハリケーン「メリッサ」通過後のジャマイカに残された広範な被害の跡が捉えられている。一連の画像には、ジャマイカ西部の広い範囲で発生した洪水や建物の損傷の様子が写っている。被害に遭った町にはブラックリバーやホワイトハウス、モンテゴベイなどが含まれる。