LE SSERAFIMが、大学キャンパスをサプライズ訪問した。《写真》目のやり場に困る…宮脇咲良、胸元ざっくり私服SHOT10月29日、LE SSERAFIMは、イベント「STRESS FREE SPAGHETTI ZONE」のため、ソウル・延世大学をサプライズ訪問した。このイベントは、10月24日午後1時にリリースされた1stシングル『SPAGHETTI』のタイトルにちなんで企画されたもので、“Spaghetti-Like（スパゲッティのように複雑に絡まった状況）”なストレスを抱