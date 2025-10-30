俳優竜星涼（32）が30日、都内で行われた「ひみつのチュロス『フィッチュロス』オープン記念トークイベント」に登壇した。スイーツ好きで知られており「子どもの頃から甘いもの好きでしたけど、自分で買えるようになってから特にケーキとかは誕生日やクリスマスじゃなくても買っていいんだって。そこから火が付いた気がしますね」と笑顔。俳優のほかパティシエの夢も抱いていたといい「学生の頃ですね。ドラマや映画でその世界を見