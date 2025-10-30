女優加藤ローサ（40）が、29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。スマホゲームに課金したがる子どもを納得させたひと言を明かした。この日は「思春期子育てのお悩み相談SP」と題して放送された。13歳と11歳の男児を持つ加藤は、子どものスマホ利用について「課金は一切しないんですけど。下の子は上の子より少し早めに1回スマホを持たせたんです。今はもう持たせてないんですけど」と説明。「それが