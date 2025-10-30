【モデルプレス＝2025/10/30】サーティワン アイスクリームでは、11月1日から期間限定で、11月の新作フレーバー「カラメルアップルパイ」を発売する。【写真】サーティワン、ハローキティと再コラボ＜全ラインナップ＞◆サーティワン新作「カラメルアップルパイ」登場香ばしいアップルパイ風味のアイスクリームに、まろやかでコクのあるアーモンドクリーム風味アイスクリームを合わせ、バターとシナモンが香るシナモンクッキーをIN