元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が30日までにX（旧ツイッター）を更新。マクドナルドが発表した紙ストローの提供終了について私見を述べた。マクドナルドは紙製ストローの提供の終了を発表。冷たい飲料向けカップのフタに飲み口を付け、ストローを使わずに飲めるようにする。現行の紙製ストローは一部で不満の声があった。三崎氏は「マクドナルドが紙ストローを廃止して『ストローなしのフタ』に切り替えるらしい」と前置き