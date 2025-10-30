現在、会社員で働いている場合、「公務員のほうが退職金は多いのかな？」と考える人もいるのではないでしょうか。反対に公務員で働いている場合は、「会社員のほうが多くの退職金を受け取れる？」と思う人も少なくないかもしれません。 会社員は会社の規模などによって退職金の額が異なりますが、公務員は定年退職時に2000万円程度の退職金を受け取れます。本記事では、会社員と公務員のどちらが多くの退職金が受け取れるのか