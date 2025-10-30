SEVENTEENのホシが、兵役中の近況を伝えた。《画像》ホシの“丸刈り”姿ホシは10月29日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。公開された写真は、新兵訓練所での基礎軍事訓練の修了式で撮影されたもの。軍服を着たホシは、凛々しい表情で立つ姿から、愛犬とリラックスした時間を過ごす様子まで、兵役中の近況をファンに伝え、注目を集めた。この投稿を見たファンからは「元気そうでよかった」「早く会い