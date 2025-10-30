ゴツゴツタイヤ＆黄色アクセントがカッコいい！スバルは2025年10月30日、「クロストレック」の特別仕様車「Touring WILDERNESS Edition／Limited WILDERNESS Edition（以下、ウィルダネス エディション）」を発表しました。クロストレックは、コンパクトなボディに本格的なSUV性能を備え、ラギッドかつスポーティなデザインを採用。都会からアウトドアまで、幅広いシーンに活用できる多用途性を実現したクロスオーバーSUVです