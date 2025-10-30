◆米大リーグワールドシリーズ第５戦ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＢ・スネル投手が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗の五分で迎えたワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、２点ビハインドの６回２死一、三塁でゲレロを迎えたところで降板した。６回２／３を投げて６安打、２被弾、５失点。好調だった左腕は２戦連続で精彩