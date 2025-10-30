あなたは読めますか？突然ですが、「謹呈」という漢字読めますか？あまり日常会話では使われませんが、贈り物や書籍を差し上げるときの添え書きとして、見たことがあるかもしれません。気になる正解は……「きんてい」でした！「謹呈（きんてい）」の意味は、つつしんで（うやうやしく）差し上げること、へりくだって物を贈ることです。「謹」は「つつしむ」という字で、敬意を表すときに使います。「呈」は「さしあげる」「差し出