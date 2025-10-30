あなたは読めますか？突然ですが、「澱む」という漢字読めますか？水や空気など、物理的なものから、人の心や物事の進行まで、様々な状況で使われる言葉ですが、漢字で書かれているのを見ると、読み方に迷う方も多いかもしれません。気になる正解は……「よどむ」でした！「澱む」という漢字には、主に以下の三つの意味があります。一つ目は、水や空気などが流れずにとまって動かない、滞るという意味。二つ目は、物事などが順調に