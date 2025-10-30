３０日、記者会見の様子。（酒泉＝新華社記者／李志鵬）【新華社酒泉10月30日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は30日、有人宇宙船「神舟21号」の打ち上げ準備が着実に進み、運搬ロケット「長征2号F遥21」に近く推進剤が注入されると明らかにした。