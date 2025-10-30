クロストレックにもウィルダネス登場10月30日、スバルはクロスオーバーSUVのクロストレックに特別仕様車『ウィルダネス・エディション』を設定すると発表した。前日のジャパンモビリティショー2025プレスデイで、フォレスター、アウトバックのウィルダネス仕様を公開しており、それに続く形となる。【画像】自分でカスタマイズするよりお買い得？500台限定『スバル・クロストレック・ウィルダネス・エディション』全39枚インプレ