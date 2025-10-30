【リオデジャネイロ＝大月美佳】ブラジル・リオデジャネイロ市北部のファベーラ（貧民街）で２８日に実施された麻薬密売組織の掃討作戦で、リオデジャネイロ州警察は２９日、死者は少なくとも警官４人を含む１１９人に上ると発表した。ブラジル紙フォーリャ・デ・サンパウロによると、警察が行った作戦に伴う死者数として、同国史上最多となった。リオ州警察の発表によると、作戦は組織のメンバー約１００人の逮捕状の発付を受