コンビニで“ちょっと良い日常着”を叶えるファミリーマートの「コンビニエンスウェア」から、秋冬の新作が登場。デザイナー・落合宏理氏と共同開発した、心地よさとデザイン性を兼ね備えたラインナップです。注目は、着るほどに味わいが出る「コットンカーディガン」（税込3,990円）と、人気の機能性インナー「REHEAT」シリーズ。季節の変わり目にぴったりの快適ウェアをチェックして♡